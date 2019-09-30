В прошлом году доходы южнокорейских компаний снизились

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В прошлом году доходы южнокорейских компаний составили 495 трлн 186 млрд 600 млн вон или 413 млрд 103 млн долларов. Это на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. Такие данные были представлены министерством планирования и финансов. В секторе финансов, на который приходится около 10% суммы, доходы выросли на 0,7%. В нефинансовом секторе отметка снизилась на 0,8%. Представитель Банка Кореи отметил, что из-за ухудшения экономической ситуации и снижения доходности снизились доходы компаний после вычета из операционной прибыли процентов и различных выплат. Снижение показателя фиксируется впервые за последние восемь лет.