AMRO: Рост южнокорейской экономики составит в этом году 2,1%

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Организация макроэкономических исследований АСЕАН +3 (AMRO) прогнозирует рост южнокорейской экономики в этом году на 2,1%, а в следующем году – на 2,2%. Это ниже правительственных прогнозов. Эксперты организации считают, что рост экономики в этом и следующем годах будет поддерживаться небольшим увеличением потребления в частном секторе и правительственной программой финансовых вливаний. Однако экспортная отрасль всё ещё остаётся слабой в связи с застоем в полупроводниковой промышленности и продолжением торговой войны США и Китая. Отмечается, что профицит платёжного баланса РК в этом году может снизиться до 3,4% ВВП. Вместе с тем, в организации приветствовали планы южнокорейского правительства по применению расширенной финансовой политики на следующий год.