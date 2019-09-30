В сентябре отмечен спад активности на рынке ценных бумаг РК

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В сентябре на южнокорейской бирже отмечен самый низкий средний объём операций. По данным Корейской биржи, общий среднесуточный показатель составил 7 млрд 75 млн долларов - в рамках индекса южнокорейской биржи KOSPI 3 млрд 763 млн долларов, индекса акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ 3 млрд 312 млн долларов. Это на 125 млн долларов меньше, чем в августе, и самая низкая отметка за последние десять месяцев. Особо отмечается снижение KOSDAQ. Ситуация объясняется сдержанностью инвесторов на фоне увеличения неопределённости в южнокорейской экономике и на мировом рынке.