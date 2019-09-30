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Южнокорейский экспорт сократился в сентябре на 11,7% в годовом исчислении, составив 44 млрд 710 млн долларов. Об этом сообщили во вторник в министерстве промышленности, торговли и энергетики, напомнив, что экспорт снижается десять месяцев подряд. На уменьшении показателя сказалось снижение стоимости ключевых экспортных товаров, в том числе, полупроводников и продукции нефтехимической отрасли. Импорт снизился на 8.6%, составив 38 млрд 700 млн долларов. Отмечается улучшение экспорта автомобилей, автозапчастей, средств беспроводной связи и других. Экспорт в Китай сократился на 21,8%, в Японию - на 5,9%, в США – на 2,2%.