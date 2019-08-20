В День национальных вооружённых сил РК в Тэгу показали истребители пятого поколения F-35A

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1 октября на военно-воздушной базе в Тэгу состоялась официальная церемония по случаю Дня национальных вооружённых сил. В ходе мероприятия президент РК Мун Чжэ Ин осмотрел первый отечественный вертолёт Surion и другие образцы боевой техники. Кроме того, состоялся демонстрационный полёт четырёх истребителей F-15K, вручение наград и показ торжественных видео. Впервые публике были продемонстрированы четыре истребителя пятого поколения F-35A, принимаемые на вооружение. Помимо главы государства, в церемонии участвовали министр обороны Чон Гён Ду, командующие сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами РК, школьники, граждане страны. Выступая на церемонии, президент Мун Чжэ Ин сказал, что национальные вооружённые силы обеспечат высокий уровень безопасности, который никто не сможет игнорировать. Это создаст фундамент для мира и процветания.