Джон Руд: США готовы к ответным мерам на случай отказа КНДР от ядерной программы

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Касательно всех договорённостей КНДР и США, достигнутых на саммите в Сингапуре, Вашингтон готов принять ответные меры в случае реальных шагов СК по отказу от ядерного оружия. Об этом 30 сентября в ходе форума в Вашингтоне заявил замглавы минобороны США Джон Руд, отметив, что на это открыто указывали президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, сюда входят меры по полной и необратимой денуклеаризации, изменение отношений КНДР и США, налаживание прочного мира на Корейском полуострове, подвижки в передаче США останков американских военных, погибших в ходе Корейской войны и другие. Джон Руд заявил: «США также ожидают возможность оказания помощи Северу в создании светлого экономического будущего». Он отметил, что США сотрудничают с партнёрами по всему миру в целях сохранения режима давления на КНДР через реализацию санкций СБ ООН. Руд подчеркнул важность дипломатических методов решения проблемы разработки в СК ракет и оружия массового уничтожения, запрещённых ООН.