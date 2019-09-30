В РК новые случаи заражения африканской чумой свиней не встречаются пятый день

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Результат анализа на наличие вируса африканской чумы свиней в городе Хвасоне провинции Кёнгидо оказался отрицательным. В противном случае это мог быть первым случаем заражения на юге провинции Кёнгидо. Сообщение о подозрениях на выявление вируса на местной ферме в селе Янгам поступили 30 сентября. О результатах проверки сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Таким образом, новые случаи обнаружения вируса на территории РК не фиксировались с 27 сентября. В настоящий момент заболевание было зарегистрировано в девяти хозяйствах. Учитывая, что инкубационный период вируса составляет три недели, эксперты полагают, что эта неделя станет показателем дальнейшего сценария развития ситуации вокруг африканской чумы свиней. 1 октября премьер-министр Ли Нак Ён провёл заседание по ситуации, призвав профильные ведомства сделать всё возможное, чтобы не допустить распространение чумы.