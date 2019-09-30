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В мире

США вновь призвали РК пересмотреть позицию по GSOMIA

Write: 2019-10-01 14:41:13Update: 2019-10-01 14:58:16

США вновь призвали РК пересмотреть позицию по GSOMIA

Photo : YONHAP News

США вновь призвали РК пересмотреть позицию по прекращению сотрудничества с Японией в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Такую позицию в понедельник в Вашингтоне выразил замглавы минобороны США Джон Руд. Он, в частности, сказал: «Мы рекомендуем РК ещё раз задуматься над вопросом о соглашении GSOMIA». Руд также призвал РК и Японию устранить разногласия через диалог. США неоднократно высказывали опасения по поводу решения РК не продлевать действие соглашения с Японией. 
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