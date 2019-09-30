РК продолжит сотрудничество с WFP по предоставлению Северу гуманитарной помощи

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Планы правительства РК по предоставлению КНДР гуманитарной помощи в виде 50 тыс. тонн риса были отменены. Но, несмотря на это, рабочее соглашение между РК и Всемирной продовольственной программой (WFP) по этому вопросу продолжает действовать. Об этом 1 октября на встрече с журналистами сообщил представитель министерства по делам воссоединения. Он заявил, что организация пока не получала официальных сообщений Севера по данной теме, но южнокорейская сторона намерена продолжать сотрудничество с WFP в поиске урегулирования ситуации. Журналист задал вопрос, что будет, если Пхеньян так и не примет предлагаемую помощь. Представитель ведомства заявил, что в этом случае рабочее соглашение со Всемирной продовольственной программой будет завершено, а правительство либо выберет другого получателя этой помощи, либо полностью свернёт проект.