2 октября состоится встреча заместителей глав МИД и оборонных ведомств РК и ОАЭ

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2 октября в Абу-Даби состоится встреча заместителей министров иностранных дел и обороны РК и ОАЭ. Первая встреча в формате 2+2 состоялась в октябре прошлого года в Сеуле. На мероприятии стороны будут представлять замминистра обороны РК Пак Чэ Мин и его коллега из ОАЭ Матар Салим Али аль-Дахери, замминистра иностранных дел РК Юн Сун Гу и его коллега Халифа Шахин аль-Марар. Планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнёрства, сотрудничества в сфере обороны и безопасности, ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке.