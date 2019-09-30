Южнокорейский фильм «Колибри» получил награду за лучший сценарий в Афинах

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Южнокорейский фильм «Колибри», премьера которого состоялась в августе, получил награду за лучший сценарий на 25-м Международной Афинском кинофестивале (AIFF), который проходил с 18 по 29 сентября. Об этом сообщила продюсерская компания at9 Film, отвечающая за распространение картины. «Колибри» получила массу наград на различных известных кинофестивалях, в том числе на Берлинском. События фильма происходят в 1994 году вокруг жизненных перипетий 14-летней девочки. Режиссёр картины Ким Бо Ра смогла по-женски подробно передать тонкости переживаний девочки, вызывая искренние переживания зрителей. «Колибри» относится к категории независимого кино. Международный кинофестиваль в Афинах проходит ежегодно с 1995 года. С момента учреждения этот фестиваль был посвящён независимому кино.