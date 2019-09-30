Standart & Poor's снизила прогноз роста экономики РК на этот год до 1,8%

Photo : KBS News

Международная аналитическая компания Standart & Poor's снизила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,0% до 1,8%. Об этом говорится в представленном 1 октября докладе по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Прогноз на следующий год был также снижен с 2,6% до 2,1%. В документе отмечается, что состояние экономики ухудшается на фоне внутренних и внешних факторов. Среди них торговая война США и Китая, разногласия РК с Японией, а также замедление роста китайской экономики. Указывается на значительное ухудшение ожиданий домохозяйств и деловых кругов по поводу состояния экономики, сокращение потребительских и инвестиционных расходов, а также на снижение роста экспорта. Инвестиции в производственные мощности снизились на 12% в годовом исчислении.