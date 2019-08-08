Чхве Сон Хи: КНДР и США договорились провести 5 октября рабочие переговоры

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КНДР и США договорились провести 5 октября рабочие переговоры, которым будут предшествовать предварительные консультации. Об этом сообщило во вторник агентство ЦТАК со ссылкой на заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Не сообщив о месте проведения переговоров, Чхвеп Сон Хи выразила надежду на то, они «ускорят развитие отношений КНДР и США». Северокорейско-американские переговоры по проблеме денуклеаризации остановлены после безрезультатного саммита лидеров двух стран Ким Чон Ына и Дональда Трампа. В ходе встречи в июне на межкорейской они договорились о возобновлении диалога. 9 сентября Чхве Сон Хи заявила о готовности Пхеньяна сесть за стол переговоров с американской стороной в конце сентября. Американская сторона подтвердила факт предстоящей рабочей встречи с представителями КНДР. Однако официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус отказалась назвать точную дату и другие детали.