КНДР запустила неустановленные снаряды в направлении Восточного моря

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Утром 2 октября КНДР запустила ряд неустановленных снарядов в направлении Восточного моря из района города Вонсана провинции Канвондо. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, не представив информации о типе снарядов. По имеющейся информации, имел место запуск двух снарядов, и один из них был запущен в 7:11 утра. Военные следят за ситуацией и поддерживают повышенный уровень боевой готовности, - говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов. По сообщениям зарубежных СМИ, КНДР запустила две баллистические ракеты, и одна из них попала в исключительную экономическую зону Японии. Пуски произошли на следующий день после того, как замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи сообщила о предстоящем 5 октября возобновлении северокорейско-американских рабочих переговоров. Это уже одиннадцатый с начала года запуск такого рода, предыдущий имел место 10 сентября, когда, как сообщили в Пхеньяне, была испытана «сверхбольшая» система залпового огня.