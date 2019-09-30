Вашингтон: Полёты над островами Токто не способствуют разрешению конфликта между Сеулом и Токио

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Полёты самолётов южнокорейских ВВС над островами Токто в Восточном море не способствуют разрешению конфликта между Сеулом и Токио. ОБ этом сообщила во вторник радиостанция “Голос Америки" со ссылкой на представителя госдепартамента США, который выразил мнение, что сейчас не самое подходящее время для подобных действий. 1 октября, в 71-ю годовщину основания национальных вооружённых сил, два южнокорейских истребителя F-15K пролетели над островами Токто. В связи с этим Токио выразил Сеулу протест. В свою очередь, в министерстве обороны РК отметили, что будут жёстко реагировать на любые посягательства на суверенитет островов. Между тем, Вашингтон не вмешивается в спор о территориальной принадлежности островов Токто. По его мнению, данная проблема должна быть решена мирным путём самими участниками спора.