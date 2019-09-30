Сеул ответил на протест Токио в отношении полёта южнокорейских самолётов над островами Токто

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Сеул озвучил официальную позицию относительно пролёта в минувший понедельник двух истребителей южнокорейских ВВС над остовами Токто. По сообщениям министерства обороны страны, данный полёт был приурочен к празднованию Дня национальных вооружённых сил, а южнокорейские самолёты совершили полёт над суверенной территорией Кореи. В заявлении говорится, что РК будет жёстко реагировать на любые попытки посягательства на суверенитет островов. Также было сказано, что острова Токто являются суверенной территорией РК в соответствии с международным правом, а также историческими и географическими фактами. Поэтому претензии японской стороны в отношении принадлежности островов Токто лишены оснований. В этот же день военный атташе РК в Японии был вызван в министерство иностранных дел Японии. Токио вручил ноту протеста южнокорейскому дипломату и заявил, что действия Сеула неприемлемы.