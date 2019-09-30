В РК зафиксировано 11 очагов африканской чумы свиней

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Ещё два очага вируса африканской чумы свиней зафиксировано в среду в провинции Кёнгидо, в результате чего общее число очангов инфекции увеличилось до 11-ти. По сообщению министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, вечером 1 октября в одном из фермерских хозяйств в городе Пхачжу погибла свиноматка. Результаты анализа подтвердили наличие в её организме вируса африканской чумы свиней. Ещё один очаг инфекции зафиксирован накануне в селе Чоксон-мён города Пхачжу. В провинциях Кёнгидо и Канвондо введён 48-часовой запрет на передвижение домашних животных, который действует до 3:30 утра пятницы.