Южные районы РК оказались под влиянием тайфуна Mitag

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Южные районы РК, в том числе, остров Чечжудо, оказались в среду под влиянием тайфуна Mitag, который принёс туда ливни и сильный ветер. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, в ночь на четверг тайфун пройдёт в районе города Мокпхо провинции Чолла-Намдо, после чего повернёт на северо-восток, принеся дожди и ветер в южные районы страны, включая города Пусан и Тэгу, после чего, во второй половине дня, уйдёт в Восточное море. По состоянию на 10 часов утра в среду тайфун средней силы Mitag двигался к западу/юго-западу от порта Согвипхо на острове Чечжудо со скоростью 24 км/час. Давление в центре тайфуна составляло 980 гектопаскалей, а максимальная скорость ветра достигала 29 м/сек. Ожидается, что в течение дня на острове Чечжудо в южных районах страны выпадет от 100 до 300 миллиметров осадков, в провинциях Чхунчхондо – от 80 до 150 мм, а в центральных районах, включая Сеул – от 30 до 80 мм осадков. В 8 часов утра в четверг тайфун пройдёт в 220 км юго-восточнее столичного региона.