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Экономика

Продажи через онлайн-магазины в РК в августе оказались рекордными

Write: 2019-10-02 12:41:39Update: 2019-10-02 12:43:02

Продажи через онлайн-магазины в РК в августе оказались рекордными

Photo : KBS News

Общая стоимость товаров, проданных в августе в РК через интернет-магазины, достигла рекордно высокого уровня.  Объём онлайн-транзакций составил 11 трлн 25 млрд вон (9 млрд 300 млн долларов), что является самым высоким показателем с января 2001 года, когда начался сбор соответствующей статистики. По сравнению с предыдущим годом,  стоимость онлайн-покупок возросла на 21,4%. Продажи электроники, включая компьютеры, возросли на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, одежды – на 5%, продуктов питания и напитков -на 33,1%. С помощью смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов сделано 65,1% всех онлайн- покупок. 
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