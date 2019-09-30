Продажи через онлайн-магазины в РК в августе оказались рекордными

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Общая стоимость товаров, проданных в августе в РК через интернет-магазины, достигла рекордно высокого уровня. Объём онлайн-транзакций составил 11 трлн 25 млрд вон (9 млрд 300 млн долларов), что является самым высоким показателем с января 2001 года, когда начался сбор соответствующей статистики. По сравнению с предыдущим годом, стоимость онлайн-покупок возросла на 21,4%. Продажи электроники, включая компьютеры, возросли на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, одежды – на 5%, продуктов питания и напитков -на 33,1%. С помощью смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов сделано 65,1% всех онлайн- покупок.