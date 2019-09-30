Национальное собрание РК приступило к ежегодной проверке работы госучреждений

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Национальное собрание РК приступило в среду к ежегодной проверке работы государственных учреждений. 14 из 17 постоянных парламентских комитетов проверят 788 учреждений. Они должны завершить работу 21 октября. Оставшиеся три комитета – парламентского управления, по делам разведки, по вопросам семьи и женщин будут проверять работу подведомственных им учреждений позднее - с 23 октября по 6 ноября. Северокорейский ракетный пуск оказался в центре внимания участников заседаний комитетов по иностранным делам и обороне. Нынешняя парламентская проверка – последняя для депутатов Национального собрания 20-го созыва. В апреле будущего года в РК пройдут очередные парламентские выборы.