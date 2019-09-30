Северокорейская ракета упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии

Photo : YONHAP News

КНДР запустила в среду баллистическую ракету, которая в процессе полёта достигла максимальной высоты 900 км и разделилась на две части. Об этом заявил журналистам министр обороны Японии Таро Коно. По его словам, запуск произведён в восточном направлении под острым углом. И одна из частей ракеты упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в 350 км от побережья префектуры Симанэ. Таро Коно не подтвердил, но и не опроверг заявление Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК о том, что КНДР могла запустить баллистическую ракету подводных лодок. Японская сторона сообщила, что северокорейская ракета не нанесла ущерба рыболовецким судам.