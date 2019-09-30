Кан Гён Хва: Исход рабочих переговоров между КНДР и США зависит от гибкости сторон

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Результат рабочих переговоров между КНДР и США, намеченных на 5 октября, зависит от того, насколько стороны готовы проявить гибкость. Только таким образом можно преодолеть разногласия, которые были подтверждены ещё во время северокорейско-американского саммита в Ханое. С таким заявлением выступила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли, посвящённого проверке работы госучреждений. По мнению министра, КНДР и США готовы к достижению определённых результатов по вопросу денуклеаризации Севера, однако на данный момент трудно высказывать какие-либо предположения. В сложившейся ситуации важным является продолжение диалога. Кан Гён Хва также сообщила о ведении переговоров с Вашингтоном для рационального и справедливого распределения расходов на оборону в рамках соответствующего соглашения. Вопрос отправки специального посланника для участия в церемонии восшествия на престол нового императора Японии пока находится на стадии рассмотрения, - добавила министр.