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Экономика

Хон Нам Ги: РК вряд ли достигнет в этом году целевого показателя экономического роста

Write: 2019-10-02 14:44:42Update: 2019-10-02 14:49:56

Хон Нам Ги: РК вряд ли достигнет в этом году целевого показателя экономического роста

Photo : YONHAP News

РК вряд ли достигнет в этом году целевого показателя экономического роста 2,4-2,5%. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, отвечая на вопрос депутата в ходе парламентской проверки возглавляемого им министерства.   В июле южнокорейское правительство снизило прогноз экономического роста на этот год с 2,6-2,7% до 2,4-2,5%, сославшись на слабый экспорт и вялые инвестиции.   В сентябре Организация экономического сотрудничества и развития сократила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,4% до 2,1%. Ранее на этой неделе глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило прогноз роста экономики РК с 2% до 1,8%.  Банк Кореи также сократил свой прогноз с 2,6% до 2,4%.   По словам Хон Нам Ги,  южнокорейская экономика сталкивается с дополнительным риском снижения в связи с торговым конфликтом между США и Китаем, а также с экспортными ограничениями, введёнными Японией. 
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