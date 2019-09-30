Хон Нам Ги: РК вряд ли достигнет в этом году целевого показателя экономического роста

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РК вряд ли достигнет в этом году целевого показателя экономического роста 2,4-2,5%. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, отвечая на вопрос депутата в ходе парламентской проверки возглавляемого им министерства. В июле южнокорейское правительство снизило прогноз экономического роста на этот год с 2,6-2,7% до 2,4-2,5%, сославшись на слабый экспорт и вялые инвестиции. В сентябре Организация экономического сотрудничества и развития сократила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,4% до 2,1%. Ранее на этой неделе глобальное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило прогноз роста экономики РК с 2% до 1,8%. Банк Кореи также сократил свой прогноз с 2,6% до 2,4%. По словам Хон Нам Ги, южнокорейская экономика сталкивается с дополнительным риском снижения в связи с торговым конфликтом между США и Китаем, а также с экспортными ограничениями, введёнными Японией.