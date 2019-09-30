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В мире

РК - на втором месте в рейтинге стран по уровню свободы передвижения

Write: 2019-10-02 15:00:14Update: 2019-10-02 15:01:26

РК - на втором месте в рейтинге стран по уровню свободы передвижения

Photo : YONHAP News

РК занимает второе место в рейтинге стран по уровню свободы передвижениям, разделив его с Германией и Финляндией. Граждане этих стран могут посетить без визы 188 стран и территорий из 227 возможных. Так называемый «индекс паспортов» опубликовало в среду  международное агентство Henley & Partners. Такие рейтинги компания публикует ежеквартально. На первом месте Япония и Сингапур, чьи паспорта позволяют посещать без визы 190 стран. На третьем месте Дания, Люксембург и Италия - 187 стран. Паспорт США на шестом месте - 184 страны. Россия занимает 48-е место - 117 стран. На последнем месте Афганистан - 25 стран.
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