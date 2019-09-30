3 октября открывается Пусанский международный кинофестиваль. Мероприятие продлится до 12 октября, и за это время планируется показать 303 картины в пяти кинотеатрах: Lotte Cinema Centum City, CGV Centum City и др. Особое внимание будет уделено VR-кино. В соответствии с прошлогодней традицией, совместно с компанией Barunson в рамках фестиваля будет проведено мероприятие под названием “VR Cinema in BIFF”, - сообщают в секретариате фестиваля. Для этого будут открыты 41 виртуальный и 10 голографических кинозалов, а также 2 VR-кинозала на колёсах, где будут показаны 53 VR-фильма. Также с 5 по 7 октября в рамках фестиваля пройдёт конференция, участники которой обсудят тенденции развития киноиндустрии и другие актуальные темы.