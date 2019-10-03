РК, США и Япония договорились совместно решать проблемы безопасности

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Председатели Объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК, США и Японии – Пак Хан Ги, Марк Милли и Кодзи Ямадзаки - договорились совместно решать проблемы безопасности. Их встреча состоялась во вторник в Вашингтоне по инициативе американской стороны. Высокопоставленные военные из РК и Японии находились в США, чтобы присутствовать на церемонии приведения к присяге нового председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марка Милли, который сменил на этом посту генерала Джозефа Данфорда. Церемония состоялась в понедельник на военной базе Форт-Майер в Вирджинии. «Встреча была посвящена вопросам многостороннего сотрудничества и гарантий готовности реагировать на любое обострение ситуации в регионе в интересах мира и стабильности в Северо-Восточной Азии», - говорится в сообщении минобороны США.