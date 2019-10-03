Число 13 очагов заболевания африканской чумой свиней возросло до 13-ти

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Власти РК подтвердили в четверг ещё два случая заболевания африканской чумой свиней, и по данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, общее число выявленных очагов инфекции достигло 13-ти. Новые очаги обнаружены в городах Кимпхо и Пхачжу провинции Кёнгидо. Все очаги инфекции расположены в непосредственной близости от межкорейской границы. Подозрения на вирус в южных районах страны не подтвердились. Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины от этого заболевания не существует. Для предотвращения его распространения возможно только уничтожение свиней.