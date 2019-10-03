Тайфун Mitag унёс жизни шести южнокорейцев

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Тайфун Mitag, вызвавший сильнейшие ливни в южных районах РК, унёс жизни шести человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести. По данным Центрального штаба по чрезвычайным ситуациям, все погибшие – пожилые люди, которые оказались под обломками разрушенных оползнями домов или попали в мощные ливневые потоки. Из-за селевых потоков на востоке страны с рельсов сошёл туристический поезд, жертв удалось избежать. В ряде районов нарушено электроснабжение, затоплены ряд участков автодорог. Около полутора тысяч жителей острова Чечжудо и южных районов эвакуированы из своих домов. Тайфун покинул Корейский полуостров в четверг рано утром. Пассажирское авиасообщение с южными районами возобновлено.