Российские пограничники задержали 64 северокорейских браконьера

Photo : KBS News

1-2 октября российские пограничники задержали 64 гражданина КНДР, которые занимались браконьерским ловом в Восточном море. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, пресечена браконьерская деятельность на четырёх рыболовных шхунах, нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. На шхунах обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. Незаконно добытые морепродукты и орудия лова изъяты. Для задержания одной из шхун пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего пострадали пять граждан КНДР, им оказана медицинская помощь.