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В мире

Делегация КНДР прибыла в Стокгольм

Write: 2019-10-04 10:19:55Update: 2019-10-04 18:02:02

Делегация КНДР прибыла в Стокгольм

Photo : YONHAP News

Делегация КНДР во главе с представителем этой страны на ядерных переговорах Ким Мён Гилем прибыла в четверг Стокгольм для участия в северокорейско-американских рабочих переговорах по денуклеаризации. Сразу после прибытия делегация направилась в северокорейское посольство. Рабочие контакты сторон перед северокорейско-американским саммитом в Ханое тоже проходили в шведской столице. Ожидается скорое прибытие в Стокгольм американской делегации. В аэропорту Пекина перед вылетом в Стокгольм Ким Мён Гиль выразил надежду на положительный исход рабочих переговоров. КНДР и США не проводили официальных переговоров с февраля, после того, как второй северокорейско-американский саммит в Ханое завершился безрезультатно. Ожидается, что в ходе предстоящих рабочих переговоров стороны попытаются найти точки соприкосновения между требованиями Вашингтона о полной денуклеаризации Севера и требованиями Пхеньяна о снятии санкций и гарантиях безопасности.   Если переговоры увенчаются успехом, то третий северокорейско-американский саммит может пройти до конца года. 
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