Дональд Трамп: США «скоро начнут» переговоры с КНДР

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Поскольку КНДР желает диалога, США «скоро начнут» переговоры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, какова его позиция в связи с недавним запуском Севером баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) типа «Пуккыксон». Трамп предложил понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Такая позиция может объясняться желанием определить намерения КНДР на предстоящих рабочих переговорах. Между тем, в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил США сообщили о том, что запуск БРПЛ осуществлён не с подводной лодки, а с морской платформы, которая могла быть установлена на барже. Это и другие данные говорят о том, что Север пока не имеет возможности наносить удары по территории США с морских платформ.