Вирус африканской чумы свиней выявлен у дикого кабана

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В трупе дикого кабана, найденном в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо, выявлен вирус африканской чумы свиней. 2 октября военные сообщили об обнаружении трупа на территории демилитаризованной зоны в полутора километрах к югу от межкорейской границы. Вскоре после этого в министерстве экологии заявили о том, что анализ на наличие вируса дал положительный результат. Это первый подобный случай у диких кабанов. Указывается на высокую вероятность проникновения вируса в РК через разносчиков, контактирующих с дикими свиньями. Между тем, 3 октября появилась информация о подтверждённом случае вируса на фермах в городах Пхачжу и Кимпхо провинции Кёнгидо. Общее количество очагов инфекции увеличилось до 13. Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства приняло решение уничтожить всех свиней в пределах 3 км от мест, где выявлен вирус. В уезде Ёнчхон-гун планируется уничтожить всё поголовья свиней в радиусе 10 км от мест выявления вируса.