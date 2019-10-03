В Сеуле начинается 100-я Всекорейская спартакиада

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4 октября в Сеуле открывается 100-ая по счёту Всекорейская спартакиада. По данным мэрии, церемония открытия состоится на стадионе Чамсиль. Нынешняя спартакиада будет самой крупной за всё время её проведения. В мероприятии примут участие представители спортивных организаций страны, известные спортсмены. В программе - концерт, церемония зажжения факела, выступление молодёжных музыкальных групп, фейерверки. Огонь спартакиады был зажжён 22 сентября в горах Манисан в провинции Канхвадо. До столицы в течение 13 дней его несли 1.100 человек, что является рекордом для РК. Во время фестиваля фейерверков The great step, который будет проходить на стадионе, планируется сделать 30 тыс. залпов. Спартакиада будет проходить по 10 октября на 72-х стадионах. Спортсмены померятся силами в 47 дисциплинах. В соревнованиях примут участие около 30 тыс. спортсменов из 17 городов и провинций страны. К ним присоединятся также 18 команд, сформированных из числа зарубежных соотечественников. После завершения спартакиады с 15 по 19 октября на 34 стадионах будет проходить 39-я спартакиада среди инвалидов, которые померятся силами по 30 дисциплинам.