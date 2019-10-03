Продажи японских автомобилей сократились в РК на 59,8%

На фоне бойкота японских товаров и услуг в РК продолжается спад продаж автомобилей японских брендов. По представленным 4 октября данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA), в сентябре проданы 1.103 автомобиля. Это на 59,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В июле, когда бойкот только начинался, спад составлял 17,2%, а августе - 56,9%. Общий объём продаж с начала года по сентябрь сократился на 6,1%, составив 28.657 автомобилей. До этого с 2014 года показатель постоянно рос. В августе доля японского автопрома на южнокорейском рынке импортных автомобилей снизилась до 5,5%. Год назад отметка держалась на уровне в 15,9%. Между тем, с начала года показатель держится на высоком уровне 17,2%. Это почти на 2% выше, чем за тот же период прошлого года. Такая ситуация объясняется ослаблением позиций немецких брендов.