Вступил в силу запрет на использование старых дизельных автомобилей в дни с высокой концентрацией микропыли

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С ноября на большей части территории РК вступает в силу запрет на использование старых дизельных автомобилей в дни с высокой концентрацией микропыли в атмосфере. Как сообщили в министерстве экологии, 25 сентября в Пусане опубликован соответствующий подзаконный акт. Он касается автомобилей с пятым уровнем выбросов выхлопных газов. 17 городов и провинций разработали такие акты согласно специальному закону по снижению концентрации микропыли. Большинство объектов данной инициативы это автомобили, произведённые до 2005 года. Сеул и ещё 13 городов и провинций введут новые меры с ноября, Пусан и провинция Чхунчхон-Пукто - с января следующего года, Тэгу - с июля следующего года. В последнем случае идёт работа по приближению срока на январь. В случае нарушения запрета налагается штраф в размере 90 долларов.