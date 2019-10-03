Премьер-министр Австралии уверен в большом потенциале сотрудничества с РК

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поделился впечатлениями о саммите с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Их встреча состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 3 октября он выступил с речью в астралийском Институте Лоуи в Сиднее. Скотт Моррисон заявил, что на встрече с Мун Чжэ Ином они сошлись во мнении о том, что отношения РК и Австралии имеют огромный потенциал к развитию в сферах водородной экономики, ископаемых минералов, безопасности. Кроме того, премьер отметил, что преодоление напряжённости в отношениях РК и Японии позволит укрепить американскую Индо-Тихоокеанскую стратегию. Моррисон также затронул другую актуальную проблему – торговую войну США и КНР. По его словам, Австралия отказывается от взглядов, призывающих выбрать одну из сторон, предпочитая защищать национальные интересы через тесные контакты с обоими государствами.