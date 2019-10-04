КНДР и США проводят в Стокгольме подготовительные консультации перед рабочими переговорами

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В четверг в Стокгольме проходят подготовительные консультации перед запланированными на 5 октября северокорейско-американскими рабочими переговорами по денуклеаризации. Делегация КНДР во главе с представителем этой страны на ядерных переговорах Ким Мён Гилем прибыла в Стокгольм накануне. В аэропорту Пекина перед вылетом в Стокгольм Ким Мён Гиль выразил надежду на положительный исход переговоров. Рабочие контакты сторон перед северокорейско-американским саммитом в Ханое тоже проходили в шведской столице. КНДР и США не проводили официальных переговоров с февраля, после того, как второй саммит в Ханое завершился безрезультатно. Ожидается, что в ходе предстоящих рабочих переговоров стороны попытаются найти точки соприкосновения между требованиями Вашингтона о полной денуклеаризации Севера и требованиями Пхеньяна о снятии санкций и гарантиях безопасности. Если переговоры увенчаются успехом, то третий северокорейско-американский саммит может пройти до конца года.