КНДР и США дали противоречивые оценки итогов рабочих переговоров

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Представители КНДР и США провели 5 октября в Стокгольме рабочие переговоры по вопросам денуклеаризации, дав абсолютно противоречивые оценки их итогов. Глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль сообщил журналистам после окончания встречи, что США не представили нового предложения. Выражая «большое неудовольствие», он сказал, что предложил приостановить переговоры и призвал США обсудить вопрос до конца года. Он сказал также, что США должны либо скорректировать курс и сохранить диалог, либо «навсегда закрыть дверь для диалога». Продолжит Пхеньян добровольный мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет или возобновит их, по его словам, также будет полностью зависеть от США. В свою очередь, представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что комментарии делегации КНДР не отражают содержание дискуссии, продолжавшейся 8,5 часов. «США выдвинули творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР», - отметила она, добавив, что американская делегация представила ряд новых инициатив, которые позволят добиться прогресса по каждой из четырёх основных договорённостей, заключённых на первом северокорейско-американском саммите в Сингапуре. В опубликованном в воскресенье заявлении МИД РК отмечается, что, хотя фактического прогресса на переговорах достигнуто не было, в Сеуле надеются на продолжение диалога.