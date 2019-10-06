МИД КНДР: Пхеньян не желает вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою политику

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КНДР не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою политику в отношении Пхеньяна, говорится в заявлении северокорейского МИД, переданном в воскресенье по каналам агентства ЦТАК через 19 часов после окончания рабочих переговоров. В нём Пхеньян потребовал от Вашингтона предпринять «реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики». МИД КНДР также подверг критике американский подход к консультациям с представителями КНДР, состоявшимся в Стокгольме. Как отмечается в заявлении, США не сделали ничего для того, чтобы подготовиться к этим переговорам, а лишь попытались использовать их в своих внутриполитических целях. Подчёркивается также, что дальнейшая судьба диалога по денуклеаризации зависит от США, поскольку КНДР представила конкретные направления разрешения существующих проблем. Северокорейская сторона определила срок ожидания ответа США до конца года.