США и МВФ положительно оценили расширенную финансовую политику Сеула

США и МВФ считают своевременной расширенную финансовую политику Сеула. 4 октября заместитель министра планирования и финансов РК Ким Ён Бом провёл встречу с замминистра финансов США Джастином Музиничем, рассказав ему о сохранении положительного состояния экономики, несмотря на ряд внешних сложных факторов. Ким Ён Бом также заявил о том, что правительство РК реализует активную финансовую политику, чтобы не допустить дальнейшего спада. На это Джастин Музинич ответил, что, учитывая внешние факторы и положение РК, такие меры правительства являются весьма своевременными. Помимо этого, стороны сошлись во мнении о необходимости разрешения спора РК и Японии путём диалога. После этого Ким Ён Бом провёл встречу с представителями руководства МВФ, обсудив состояние мировой экономики и другие актуальные вопросы. В организации озвучили прогнозы об улучшении ситуации в мировой экономике в следующем году, также положительно отозвавшись о расширенной финансовой политике правительства РК.