В РК самое значительное снижение экспорта среди десяти крупнейших стран-экспортёров

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В первые семь месяцев этого года уровень снижения экспорта в РК оказался самым большим среди десяти крупнейших экспортёров мира. На это указывает статистика ВТО, представленная 6 октября. Общий рейтинг по сумме экспорта составлен следующим образом: Китай, США, Германия, Япония, Нидерланды, РК, Франция, Гонконг, Италия, Великобритания. С января по июль южнокорейский показатель снизился на 8,94% в годовом исчислении, составив 317 млрд 336 млн долларов. Сокращение показателя в Гонконге составило около 6%, в Германии и Японии примерно 5%. Единственной страной в первой десятке, зафиксировавшей рост, стал Китай – 0,59%. Общий объём экспорта среди всех десяти стран снизился на 2,84%, составив 5 трлн 606,4 млрд долларов. Уменьшение отметки регистрируется впервые за три года.