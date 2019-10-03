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По состоянию на 6 октября в РК тайфун Mitag привёл к гибели 13 человек. Два человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Пусане. Там жертвами сошедших с гор селевых потоков стали четыре человека. Ранения различной тяжести получили 11 человек. Покинуть свои дома были вынуждены 1.442 человека, большая часть которых приходится на провинцию Кёнсан-Пукто и Канвондо. 831 человек всё ещё находится в местах временного пребывания. Отмечены повреждения 3.700 объектов в частном секторе, 1.835 объектов в госсекторе.