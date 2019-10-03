Real Meter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки - 44,4%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 44,4%, снизившись на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 30 сентября по 4 октября среди 2 тыс. жителей разных регионов страны. Нынешний показатель является минимальным с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность главы государства по версии Real Meter. Отрицательную оценку деятельности президента дали 52,3% респондентов, что на 2,1% выше, чем неделю назад. Это максимальная отметка. По мнению экспертов Real Meter, уровень поддержки президента снижается из-за усугубления противостояния оппозиции и правящих сил из-за назначения министра юстиции Чо Гука, с протестами консервативных сил, а также с многочисленными сообщениями о значительном ухудшении экономической ситуации и условий жизни граждан. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,3%, оппозиционной партии Свободная Корея – 33,2%, партии Справедливого будущего – 5,9%, партии Справедливости – 4,9%.Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,2% при уровне достоверности 95%.