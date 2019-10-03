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В 2022 году по всему Сеулу будет доступен бесплатный Wi-Fi. 7 октября в столичной мэрии сообщили о планах создать собственную сеть связи, отказавшись от нынешней аренды ресурсов крупных коммуникационных компаний. Для этого в течение трёх лет в проект будет вложено примерно 100 млрд вон или 83,5 млн долларов. На данный момент сетью бесплатного Wi-Fi охвачено 31% территории столицы с жилыми домами. После создания собственной сети показатель увеличится до 100%. Исключением станут только частные дома и частные производственные площадки. При этом будет применяться стандарт связи следующего поколения Wi-Fi 6, что позволит обеспечить высокую скорость и безопасность. Сеть будет подключена и к интернету вещей, в частности к стоянкам или умным фонарям, которые в случае опасной ситуации автоматически будут сигнализировать об этом в полицию.