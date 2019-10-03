МИД Швеции назвал рабочие переговоры КНДР и США конструктивными

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде оценила рабочие переговоры КНДР и США, проходившие в Стокгольме, как конструктивные. В интервью телеканалу SVT, отметив отсутствие конкретных договорённостей, глава МИД заявила, что стороны по-разному смотрят на степень результативности, которую можно достичь по итогам одной встречи. Она отметила, что если КНДР и США решат провести ещё одну встречу, то Швеция окажет всестороннюю поддержку. Анн Линде напомнила, что стороны вполне могут провести ещё одну встречу через две недели, и если это произойдёт, то они получат возможность для более глубокого обсуждения. В интервью агентству ТТ глава МИД Швеции заявила: «Сторонам удалось прояснить позиции друг друга по различным вопросам таким образом, что это, как мы надеемся, заложило основу для продолжения диалога. Ситуация охватывает много сложных вопросов, где партнёры часто находятся далеко друг от друга. Ничто не может быть решено на одной встрече».