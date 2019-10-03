Южнокорейские военные провели дезинфекцию в ДМЗ

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Южнокорейские военные проводят в районе ДМЗ дезинфекцию, чтобы не допустить дополнительного проникновения в страну вируса африканской чумы свиней (ASF). В министерстве обороны сообщили, что в воскресенье в 500 метрах от разграничительной линии семь вертолётов Корейского управления лесного хозяйства провели дезинфекционные работы. Помимо этого были привлечены 1.949 военнослужащих, 55 единиц спецтранспорта. Была проведена работа по обработке дорог. В том районе действовали специальные пункты контроля за транспортом. Работы проводились с 4 по 6 октября. Они были инициированы в связи с выявлением вируса африканской чумы свиней в туше дикого кабана, найденного 2 октября в ДМЗ.