КНДР недовольна результатами рабочих переговоров в Стокгольме

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США на рабочих переговорах в Стокгольме не представили никакого нового предложения. Об этом заявил вечером 5 октября глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль. Выразив «большое неудовольствие», он сказал, что предложил приостановить переговоры и призвал США обсудить вопрос до конца года. Он сказал также, что США должны либо скорректировать курс и сохранить диалог, либо «навсегда закрыть дверь для диалога». Продолжит Пхеньян добровольный мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет или возобновит их, по его словам, также будет полностью зависеть от США,- отметил Ким Мён Гиль.