В госдепартаменте США дали свою оценку итогов рабочих переговоров с КНДР

Photo : YONHAP News

Американская делегация, принимавшая участие в рабочих переговорах в Стокгольме, выразила несогласие с утверждением Севера о том, что США явились на переговоры с «пустыми руками». Представитель госдепартамента США Морган Ортагус, в частности, заявила: «США выдвинули творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР». По её словам, были озвучены предложения по обеспечению прогресса в реализации четырёх пунктов договорённостей, достигнутых в ходе первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре. При этом в её заявлении не было критики КНДР. Она лишь отметила, что снять враждебный характер двусторонних отношений, сохранявшихся в течение 70 лет, непросто в ходе одной встречи. Она добавила, что США приняли предложение Швеции провести вторую встречу через две недели. Большое внимание сейчас приковано к возможным комментариям президента США Дональда Трампа.