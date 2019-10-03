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Политика

В РК смягчают критерии оформления страхования здоровья и безопасности труда

Write: 2019-10-07 16:24:23Update: 2019-10-07 17:29:53

Photo : YONHAP News

Правящая Демократическая партия Тобуро, правительство и администрация президента РК приняли решение значительно смягчить критерии оформления страхования здоровья и безопасности труда для самозанятых физических лиц. До сих пор данное страхование было доступно только для предпринимателей, занятых в 12 сферах. Эти ограничения решено полностью снять. Нововведение будет действовать со следующего года. Данный вид страхования станет доступен и для людей с особым видом занятости. Это разъездные продавцы косметики, люди, проверяющие состояние кулеров и очистителей воздуха на местах, индивидуальные преподаватели, установщики и доставщики бытовой техники – всего 199 тыс. человек. Данное страхование будет распространяться и на частных водителей грузового транспорта. Расширены критерии оформления страхования среди малых и средних компаний. Если сейчас такая возможность есть у предприятий с количеством сотрудников до 50 человек, то со следующего года ограничение будет смягчено до 300 человек. Данные меры нацелены на решение проблемы тех групп работающих людей, которые не учтены нынешней системой. 
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