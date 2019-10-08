Профицит платёжного баланса РК существенно сократился

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Текущий платёжный баланс РК в августе сохранил профицит, но его сумма существенно сократилась по сравнению прошлым годом на фоне неуклонного сокращения экспорта. По предварительным данным Банка Кореи, августовский профицит составил 5 млрд 270 млн долларов, что на 3 млрд 280 млн меньше, чем в августе прошлого года. Профицит товарного баланса составил 4 млрд 770 млн долларов, что вдвое меньше прошлогоднего показателя. Экспорт уменьшается 10 месяцев подряд. Его сокращение в августе составило 15,6% в годовом исчислении. Импорт сократился за тот же период на 5,1%.